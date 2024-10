In Sardegna

E' di ventiquattro indagati il bilancio della operazione della Polizia Postale di Udine contro una community di pedofili i quali adescavano minorenni e si scambiavano i riferimenti di contatto. Tra i denunciati, che hanno un`età compresa tra i 29 e i 54 anni con due ultrasessantacinquenni, figurano impiegati, liberi professionisti, studenti, operai e pensionati e sono compresi anche quattro recidivi per reati commessi in danno di minori in particolare di pornografia minorile, tentata e/o consumata violenza sessuale.