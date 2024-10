Il bilancio delle indagini degli investigatori della PolPost parla chiaro: una fitta rete di pedofili che su internet si scambiavano materiale pedo-pornografico, dove i protagonisti per l’appunto sono minori.

Dei veri e propri orchi, tutti italiani (tra loro c’è anche un sardo, arrestato), che detenevano, si scambiavano filmini dove ci sono bimbi, anche neonati. Purtroppo su questo aspetto i poliziotti ipotizzano anche “la consumazione di rapporti sessuali” con le piccole vittime.

La Polizia Postale li ha però smascherati, utilizzavano dei nickname per cercare di nascondere la lori identità: sono ancora in corso attività tecniche investigative per risalire ai ruoli veri e propri del sodalizio dedito a queste orribili attività.