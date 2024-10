Oltre duecentomila euro di provvisionali, dunque solo degli anticipi di quanto poi in sede civile verrà stabilito come risarcimento, saranno distribuiti alle vittime delle molestie e degli abusi di don Pascal Manca e ai loro familiari, costituitisi parte civile con gli avvocati Roberto Nati, Giovanni Cocco e Tiziana Asunis.

Non c'è solo la condanna a otto anni di reclusione per l'ex parroco di Mandas nella lunga e articolata sentenza pronunciata oggi dal Gup del Tribunale di Cagliari, Ermengarda Ferrarese, ma anche l'interdizione dai pubblici uffici per il sacerdote e - una volta scontata la pena - altri di dieci anni di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai minori.

In più il giudice ha disposto una serie di risarcimenti, a titolo di provvisionale, da definire poi in un giudizio separato. Uno dei ragazzini riceverà 100mila euro, un altro 30mila più altri 10mila per i suoi genitori, altri 40mila per un terzo adolescente e 10mila euro per ciascuno dei componenti della sua famiglia.

Soddisfazione è stata espressa per la sentenza da una parte degli avvocati che si è costituita parte civile.