Nonostante il divieto di avvicinamento, ha perseverato nella sua attività persecutoria. Pedinamenti, insulti e minacce di morte al nuovo compagno della ex; così il 56enne è stato arrestato ieri a Sant'Antioco, in flagranza di reato.

Dopo una segnalazione giunta alla centrale operativa, i carabinieri sono intervenuti in via Nazionale e hanno sorpreso l’uomo mentre inseguiva a piedi il rivale in amore, rivolgendogli ingiurie e minacce di morte.

Così è scattato l'arresto per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L'uomo adesso si trova ai domiciliari.