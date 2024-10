Il Natale arriva su due ruote. Fiab Alghero – l’associazione cittadina affiliata alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta - ha organizzato per domani 20 dicembre 2014, alle ore 17, la "Pedalata Natalizia" per sensibilizzare all'uso della bicicletta anche nei mesi invernali, senza trascurare la sicurezza.

Seguendo la campagna nazionale del Ciclista Illuminato che promuove l’utilizzo di luci e giubbino per esser visibile nelle ore serali, Fiab Alghero abbina il piacere dell’illuminazione delle due ruote con le luci natalizie. Diffondere l'atmosfera natalizia, riscoprendo il piacere di pedalare in gruppo per le vie del centro cittadino.

L’incontro è previsto per le ore 16:45 in piazza Sulis e l’itinerario si snoderà nei diversi quartieri. Coloro che non riusciranno a raggiungere per le 17 il luogo dell’appuntamento potranno accodarsi al colorato corteo lungo il percorso.

"La partecipazione è libera e gratuita - hanno spiegato gli organizzatori - e ogni partecipante è personalmente responsabile della propria sicurezza. Invitiamo perciò tutti i ciclisti ad attenersi al rispetto del codice della strada, adottando ogni prudenza e a dotarsi di luci e luminarie natalizie per i telai".