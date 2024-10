“I fenomeni di contraffazione alimentare stanno diventando sempre più pericolosi, soprattutto quando colpiscono prodotti che fanno della loro specificità l’elemento di maggior valore. Il nostro compito è quello di dare ogni possibile supporto a chi sorveglia sull’autenticità e la bontà delle produzioni, perché mettano in campo la più forte azione di contrasto”.

Lo dice l’assessore dell’Agricoltura Elisabetta Falchi a commento della notizia del sequestro di una partita di formaggio pecorino di provenienza rumena e diretta nell’Isola.

“La contraffazione infatti indebolisce i nostri produttori ed episodi come questo ci preoccupano soprattutto in un momento come quello attuale, in cui il prezzo del latte è minacciato da fenomeni di varia natura, difficilmente prevedibili – continua l’esponente della Giunta -. I nostri sforzi come Regione in questi mesi sono stati volti a favorire la nascita dell'organismo inter professionale del comparto ovino, che potrà essere il miglior scudo per produttori e trasformatori in situazioni di questo genere".

Conclude Falchi: "Per impedire che le nostre produzioni tipiche possano essere danneggiate da imitazioni ‘taroccate’, dobbiamo proseguire nella tutela e salvaguardia dei nostri punti di forza agroalimentari, rafforzando ancora di più il legame tra prodotto e territorio e vanificando così qualsiasi tentativo di contraffare sapori e caratteristiche inimitabili”.