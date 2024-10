Sequestro di pecorino da parte della Asl Toscana? Temporaneo e a scopo cautelativo: alla fine era tutto in regola. È la precisazione che arriva dalla ditta Fratelli Pinna, industria casearia di Thiesi, sullo stop a un carico di formaggio prodotto in Romania e destinato al mercato internazionale dei grattugiati.

Tutto, precisa l'azienda, "era assolutamente in regola in merito a condizioni igieniche, di conservazione, di etichettatura e di rintracciabilità dello stabilimento di produzione e di destinazione".

Per questo motivo il formaggio, che aveva l'etichetta della produzione romena, è stato immediatamente dissequestrato.

"Ciò dimostra - spiega l'industria casearia - il pieno rispetto delle regole vigenti e l'assoluta trasparenza del nostro operato. La ditta Fratelli Pinna è particolarmente attenta a difendere e a consolidare l'immagine di una azienda che da quasi un secolo tiene alto il nome della Sardegna nei mercati nazionali ed internazionali".

I Pinna ricordano che il mercato dei formaggi da grattugia è presidiato da decenni da francesi, bulgari, rumeni e siriani.

"Noi questo tipo di produzioni - sottolineano - le realizziamo da 10 anni, da quando abbiamo costruito uno stabilimento vicino a Timisoara, che non rappresenta neanche il 10% del nostro fatturato complessivo. Volevamo inserirci in quel segmento di mercato globale, estremamente competitivo, dei formaggi da grattugia che non fanno distinzione fra vaccini e pecorini, ma competono solo in base al miglior rapporto prezzo/qualità. Gli acquirenti che si muovono su questi mercati sono ben coscienti di cosa comprano. Crediamo e ci vantiamo di aver fatto una buona operazione di internazionalizzazione facendo entrare il nostro gruppo in relazione con società che ora acquistano anche gli altri nostri prodotti realizzati in Sardegna".

E ancora: "In questi 10 anni la F.lli Pinna non ha trasferito in Romania un solo litro di latte sardo (per sfruttare il minor costo del lavoro) e non ha mai importato latte romeno (per sfruttare il minor costo della materia prima). Ha invece realizzato a Thiesi investimenti per oltre 15 milioni di euro, aumentando la superficie dello stabilimento".