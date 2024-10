+ 52,69%. È questo il dato delle vendite del Pecorino etico solidale nel mese di dicembre 2019. Un dato di crescita rispetto a novembre e che conferma l’ottimo trend

del grattugiato che garantisce una remunerazione equa ai pastori prodotto dal 70% del pecorino della cooperativa di Dorgali e 30% del vaccino Gran Biraghi 100% latte italiano.

“I dati del Pecorino solidale ci confermano che questa è la strada da seguire – ha sottolineato il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu -. Noi ci stiamo provando con un partner serio e con azioni concrete e non a parole come le tante che si sentono in giro dalle migliaia di allenatori-esperti del settore che abbiamo in Sardegna. Non è un accordo che risolve tutti i problemi ma sicuramente da un contributo serio e rappresenta un esempio positivo e concreto. Stiamo tracciando una percorso che ha ampi margini di crescita”.

Tra i nuovi progetti del sodalizio Coldiretti Sardegna-Biraghi anche il “Pecorino da Tavola” che ha l’obiettivo di ampliare le occasioni di consumo del pecorino, grazie ad un taglio in spicchio e a un sapore delicato”.

“Il comparto ha necessità di questi progetti e di maggiore coordinamento – ha aggiunto il direttore di Coldiretti Sardegna Sardegna Luca Saba -. La strada è quella della cooperazione. Ribadiamo la necessità del Consorzio di secondo livello, una struttura snella che ha l’obiettivo di aggregare in un unico consorzio tutte le cooperative. Una governance sociale che unirebbe una parte oggi disaggregata, che oltre a programmare le produzioni coordinerebbe le vendite grazie ad un management adeguato intervenendo in uno dei limiti più devastanti che ci vede oggi proporci al mercato disuniti facendo di fatto il gioco della controparte”.