Coldiretti Nuoro Ogliastra, con una delegazione di Dorgali, è stato per due giorni in Piemonte per promuovere l’accordo di filiera del pecorino etico solidale frutto dell’accordo pioneristico tra il caseificio Biraghi e Coldiretti Sardegna firmato nel 2017.

Sabato e domenica si sono svolte due iniziative due iniziative di promozione: la prima si è svolta nel centro commerciale Panorama di San Mauro Torinese e la seconda nel Conad Iper di Alba.

Della delegazione, guidata da Leonardo Salis, nella doppia veste di presidente di Coldiretti Nuoro Ogliastra e della cooperativa pastori Dorgali (che sta fornendo il pecorino alla Biraghi per il pecorino etico) ha fatto parte anche il tenore Durgalesu, che ha animato le due giornate con i suoi canti, l’organettista Salvatore Delussu e la coppia in abito tradizionale Grazia Fancello e Alessandro Patteri.

Per l’occasione sono stati distribuiti buoni sconto per l’acquisto del Grattugiato fresco Ricetta Tipica al Pecorino Biraghi – Prodotto Etico Solidale. “Crediamo fortemente – queste le parole di Claudio Testa, direttore marketing e strategie commerciali di Biraghi – in queste iniziative di coinvolgimento e sensibilizzazione del grande pubblico sulle tematiche di sostegno delle realtà produttive locali. In particolare, vogliamo continuare a raccontare il progetto “Pecorino Etico Solidale” nato nel 2017 dalla collaborazione con Coldiretti Sardegna con l’obiettivo di riconoscere il giusto prezzo ai pastori sardi. La partecipazione del gruppo a Tenore Durgalesu è un valore aggiunto in quanto rappresenta una delle più importanti tradizioni tipiche sarde”.

“È un accordo di filiera vero che sta dando i suoi risultati concreti garantendo una equa remunerazione ai pastori e permettendo alla cooperativa di programmare – ha aggiunto Leonardo Salis, presidente di Coldiretti Nuoro Ogliastra e della Cooperativa pastori di Dorgali che ha siglato l’accordo con la Biraghi -. Questo anche perché non è un semplice e freddo progetto commerciale ma un accordo di filiera che entra nell’anima del prodotto valorizzando con esso il territorio, la cultura, l’identità come dimostra questa nuova iniziativa. Stiamo lavorando con Biraghi per nuove iniziative già in autunno riprenderemo con il calendario”.