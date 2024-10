In Sardegna

Il dato definito, anche se ancora ufficioso in attesa della certificazione che arriverà domani, conferma l'exploit di Matteo Renzi alle primarie in Sardegna: l'ex premier ha superato il 71% delle preferenze, pari a 31.535 voti suddivisi tra le due liste (14.385 per i Popolari con Renzi e 17.150 per Avanti con Renzi).