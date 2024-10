Congresso provinciale del Pd di Nuoro verso la slittamento. L'appuntamento era stato fissato per il 10 ottobre, ma la commissione regionale di garanzia del partito ha deciso oggi sulle 158 tessere online su cui pesava un ricorso: tutte da regolarizzare nei circoli di provenienza.

Le convocazioni degli iscritti per il congresso sono dunque da rifare, in base al numero di iscritti che regolarizzeranno la propria posizione. Il termine perentorio per chiudere i congressi provinciali è il 12 ottobre: entro il 15 infatti bisogna presentare le liste di sostegno ai 3 candidati alla segreteria regionale.

Adempimenti che possono essere fatti o da un segretario eletto o da un commissario. Soluzione quest'ultima a cui il Pd nuorese potrebbe andare incontro, visti i tempi stretti per la convocazione di un nuovo congresso.