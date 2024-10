E’ accaduto tra sabato notte e domenica mattina, a Is Mirrionis, dove tra i reparti del Pronto Soccorso e della Psichiatria è accaduto il finimondo: il bilancio è grave, 3 guardie giurate della Coop. Service Vigilanza in infortunio (un vigilantes ha il naso rotto), e pare anche un Carabiniere ferito durante una concitata e feroce colluttazione.

L’episodio è avvenuto tra sabato sera e domenica mattina, quando un paziente viene accompagnato al Pronto Soccorso per un tso urgente: i sanitari decidono una consulenza in Psichiatria, dove l’uomo trascorre la notte senza problemi. L’indomani, domenica mattina, intorno alle 8:30, accade l’impensabile, quando improvvisamente il paziente (persona da corporatura robusta e molto aggressivo) si allontana dal reparto del nosocomio inseguito dalle guardie giurate e dal personale infermieristico: sul posto interviene anche una pattuglia dei Carabinieri in soccorso ai vigilantes e ai dipendenti di Is Mirrionis.

L’uomo da in escandescenza e aggredisce e pesta a sangue 3 guardie giurate e pare anche un Carabiniere, rimasto anche lui ferito durante la colluttazione finita nel sangue. Alla fine, non senza problemi, il paziente viene immobilizzato dalle guardie della Coop. Service che, sebbene doloranti ed ora in infortunio, grazie alla loro prontezza di intervento hanno evitato conseguenze ben peggiori e lo hanno riportato in reparto: il bilancio è comunque grave, con 3 vigilantes della Coop. Service in infortunio.