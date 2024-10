Non si conoscono ancora gli esiti dell'autopsia eseguita sul paziente psichiatrico deceduto fra sabato e domenica nel Servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, forse strozzato da un bolo alimentare.

Il cinquantenne si trovava con altri pazienti nella sala della televisione, poco dopo le 21, quando si sarebbe accasciato: inutili i tentativi di rianimazione di medici e infermieri.

Il sostituto procuratore Gaetano Porcu ha disposto l'autopsia eseguita oggi, ma per conoscerne gli esiti bisognerà attendere gli esami istologici. Secondo una prima ricostruzione il cinquantenne sarebbe morto strozzato mentre mangiava qualcosa fuori dall'orario dei pasti, ma la dinamica sarà ricostruita dal magistrato che ha disposto gli accertamenti: la polizia giudiziaria ha già acquisito le cartelle cliniche e nelle prossime ore saranno sentiti i testimoni. Si indaga per omicidio colposo ma al momento non risultano iscritti nel registro degli indagati.