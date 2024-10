Un paziente positivo al Covid-19 è stato trasportato da Olbia all'ospedale Brotzu di Cagliari a bordo di un elicottero dell’Aeronautica Militare.

Il 69enne è stato ricoverato nella struttura del capoluogo dove rimarrà in osservazione. Il trasporto è avvenuto il 30 agosto alla presenza di una equipe medica, l'uomo si trovava in bio-contenimento in una speciale barella isolata fornita dal 118.

Non era mai accaduto prima che un elicottero HH-212 dell’Aeronautica Militare venisse utilizzato per un trasporto in bio-contenimento.