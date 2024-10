Incidente stradale questo pomeriggio, dove una Fiat Panda che attraversava l'incrocio tra la via Istria e la via Molise, dove è presente la segnaletica di dare la precedenza (con lo stop) si è scontrata con un furgone che, urtato sul fianco destro si è ribaltato andando a danneggiare due auto in sosta.

Illesa la conducente della Panda mentre il conducente del furgone è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso del Marino con assegnato codice giallo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

Le strade venivano entrambe chiuse al traffico dalla Municipale finché i veicoli non venivano spostati. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale.