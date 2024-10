Ha avuto i riflessi pronti per accorgersi di quanto stava accadendo durante il tragitto sulla statale 131, al km. 103, quando improvvisamente del fumo stava fuoriuscendo dal cofano del motore della sua macchina.



Un cittadino originario del Senegal, a bordo della sua Renault Laguna, ha subito accostato su una piazzola di emergenza ed è sceso dall'auto. Le fiamme hanno avvolto l'utilitaria in pochi minuti: sul posto sono poi intervenuti i Vigili del Fuoco. Per fortuna nessuna conseguenza per l'uomo ma solo in brutto spavento.