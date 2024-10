“Voglio esprimere il mio sostegno ad un caro amico nonché commissario della Lega in Sardegna, Eugenio Zoffili per l'incidente stradale che l'ha visto coinvolto fortunatamente senza gravi conseguenze. Sono profondamente amareggiato nel leggere gli insulti personali che ha dovuto subire da soggetti che possiedono una ideologia politica differente, strumentalizzando così l'accaduto”.

Questo è il commento dell’assessore regionale ai Trasporti, Giorgio Todde dopo la ‘disavventura’ (fortunatamente senza gravi conseguenze), per il deputato lombardo, commissario della Lega in Sardegna, Giorgio Zoffili, rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la "Camionale", vicino a Sassari, mentre era diretto verso il capoluogo cagliaritano per una riunione con il presidente della Giunta Christian Solinas, il presidente del Consiglio Michele Pais, assessori e consiglieri della Lega.

L’esponente leghista viaggiava in auto insieme ad altre persone (tra loro anche 2 bambini) ed è finito al pronto soccorso: per fortuna nulla di grave, ma sul web sono volati insulti personali offensivi sull’accaduto e sull’incidente che fortunatamente ha creato solo un grande spavento tra gli occupanti dei veicoli coinvolti.