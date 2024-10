Una studentessa di 22 anni, mentre percorreva nelle prime ore della mattina la Statale 129, all’altezza di Silanus, per motivi ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua Fiat Punto ed è uscita fuori strada.

La malcapitata è stata immediatamente soccorsa dal personale medico del 118 e accompagnata all’ospedale San Francesco di Nuoro per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazioni.

Sul posto sono intervenuti prontamente i militari del nucleo radiomobile della Compagnia di Macomer per la messa in sicurezza della circolazione stradale e per i rilievi del caso e i Vigili del fuoco.