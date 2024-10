È stato trovato ieri sera, in un bar di via Galvani a Olbia, Cristian Villani, il ragazzo scomparso da Budoni martedì mattina. L'allarme, lanciato anche attraverso la trasmissione Rai "Chi l'ha visto", è fortunatamente rientrato.

La famiglia aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri di Budoni dopo aver scoperto che il sedicenne, martedì mattina, non era andato a scuola ma si era diretto a Olbia a bordo di un pullman.

Le preoccupazioni dei genitori erano legate al fatto che il giovane, contrariamente alle altre occasioni in cui aveva fatto perdere le sue tracce, non aveva portato con sé né documenti né il cellulare, e soprattutto perché il ragazzo, affetto da autismo, non aveva con sé alcun medicinale.