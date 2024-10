Incendio all'interno di una pizzeria, i Vigili del Fuoco evitano la propagazione delle fiamme all'intera attività. Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di viale Marconi è intervenuta intorno alle 7:50 per un incendio che si è sviluppato all'interno del locale commerciale "PizzaAjò" in via Curie a Cagliari.

Gli operatori del 115 hanno provveduto ad accedere nel locale adibito a pizzeria e a intercettare l'area dove si sono sviluppate le fiamme e alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della struttura, con elettroventilatore hanno facilitato la fuoriuscita del fumo.

Il tempestivo arrivo della squadra di soccorso ha evitato la propagazione delle fiamme all'intera attività commerciale. Lievi danni ad un piccolo ripostiglio e ad abbigliamento che si trovava all'interno. Avviati gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.