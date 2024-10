Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato questa mattina in un capannone in località "Sa Cantonera", in fiamme stoccaggio di rifiuti e oli esausti, le fiamme sono state spente, con la messa in sicurezza della struttura coinvolta e l’area circostante dai Vigili del Fuoco.

Da segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando nei pressi della Strada Statale ex 131 nel territorio del comune di Sestu.

Sul posto è stata inviata una squadra di Pronto intervento della sede centrale con il supporto di due autobotti, gli operatori VVF hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura coinvolta e l’area circostante. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.