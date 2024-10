I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale sono intervenuti intorno alle 14.30, per un incendio all'interno di un appartamento, al primo piano, in via Gorizia, a Sestu.

Sul posto è stata inviata una squadra di Pronto intervento della sede centrale con un'Aps (auto pompa serbatoio) e in supporto altri due automezzi un'ABP (auto botte pompa) e un AF ARA (autofurgone autorespiratori) per permettere agli operatori di avere bombole d'aria di scorta ed operare all'interno, per un totale di tre automezzi e 9 operatori.

Gli operatori del 115, all'arrivo sul posto, hanno raggiunto l'abitazione dal balcone con una scala in dotazione, hanno spento le fiamme che hanno coinvolto arredi vari e materiale all'interno, evitando la propagazione delle fiamme all'intera struttura.

Una persona soccorsa dal personale inviato dal servizio di emergenza del 118, dai primi accertamenti è rimasta intossicata dal fumo e trasportata in ospedale.

Sono in corso da parte dei Vigili del Fuoco, gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Sestu per quanto di loro competenza.