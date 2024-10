Un vasto incendio si è propagato questo pomeriggio dal canneto che circonda lo stagno di Platamona, vicino a Sassari.

Per cause ancora da accertare le fiamme hanno divorato in un attimo la folta vegetazione e hanno devastato l'intera area di interesse ambientale. Gli uomini del Nucleo litorali sicuri attivato di recente dalla polizia municipale di Sassari e dal settore Protezione civile del Comune hanno lanciato prontamente l'allarme, facendo scattare la macchina della protezione civile e attivando il centro operativo comunale.

I vigili urbani sono intervenuti con cinque pattuglie e hanno immediatamente chiuso il traffico lungo la litoranea che costeggia l'arenile che si estende tra i territori di Sorso e Sassari.

La polizia municipale sta invitando i bagnanti a restare in spiaggia, considerato al momento il luogo più sicuro. Sul posto stanno operando tre elicotteri e due canadair, i vigili del fuoco, i barracelli e i volontari della Misericordia.

Il timore maggiore delle forze in campo è che le fiamme, altissime, possano propagarsi anche dall'altra parte della strada, dove si trovano numerose abitazioni e la spiaggia, che oggi era particolarmente frequentata.