Come tante altre volte, Luca Tilocca, cantante di Putifigari, stava rientrando a casa da una serata di lavoro a Fonni, quando ha accusato un malore mentre era alla guida della sua auto.

“Ho avuto una forte fitta al petto e mi è mancata l’aria - ci racconta il cantautore di 39 anni con profonda preoccupazione -. Non riuscivo a respirare. Sono riuscito a fermare l’auto in cunetta e sono crollato a terra fuori dall’abitacolo”.

Il tempo di chiamare i soccorsi per poi affidarsi a loro. E’ accaduto alle 6:30 di ieri al bivio per Tissi.

Luca Tilocca, “muraiolo” di professione, ma con una grande passione fin da piccolo per la musica, che lo ha portato in giro per l’Italia e, tra i tanti successi personali grazie alla sua caparbia, a ottenere il diploma conferitogli dal maestro Mogol, è stato poi trasportato all’ospedale di Sassari.

Ora sta bene, ma i medici gli hanno imposto assoluto riposo e resta sotto controllo.

“Mi hanno detto di stare molto attento. E' stato un malore da stress. Rientrare a certe ore dalle serate è pericoloso”, ci dice ancora, con profonda riflessione, Luca.

A lui gli auguri di una pronta guarigione.