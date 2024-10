La sala operativa del Comando Vigili del Fuoco di Sassari, intorno alle 15, ha ricevuto la richiesta d’intervento per una gru inclinata a Sassari, in zona Fosso della Noce.

Sul posto sta intervenendo la Squadra di pronto intervento della Centrale di Sassari e il Funzionario VVF di Servizio che stanno valutando la struttura e coordinando le operazioni di messa in sicurezza. In via precauzionale sono state interdette le vie limitrofe.

Si procederà allo smontaggio controllato: le operazioni di smontaggio verranno effettuate dal proprietario e la squadra dei Vigili del fuoco farà assistenza fino alla messa in sicurezza della zona.

Sul posto anche la polizia municipale.