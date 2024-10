Si sono vissuti attimi di panico intorno alle 4.30 del mattino, a causa di un pericoloso rogo che ha semi distrutto un box in legno con copertura in lamiera.

Le fiamme hanno avvolto la struttura esterna ad un cortile condominiale nella via Copernico, a Sestu, lambendo materiale vario.

Sul posto sono immediatamente arrivate le squadre dei Vigili del Fuoco dal Comando Provinciale di Viale Marconi: gli operatori del 115 hanno messo in sicurezza alcune bombole in gpl, ma per sicurezza è stato opportuno far evacuare le abitazioni adiacenti. Ancora poco chiare le cause dell’episodio.