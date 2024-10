Attentato nella notte a Quartu contro il bar 3 Kappa in via Merello. Un ordigno è stato fatto esplodere davanti alla saracinesca. L'intimidazione è stata messa a segno alle 23:30.

"Avevamo appena chiuso - racconta il titolare - io ero appena rientrato a casa. È scattato l'allarme e sono tornato a vedere cosa era successo, e ho trovato la saracinesca piegata".

I malviventi hanno piazzato l'ordigno artigianale fra la rampa per disabili e la saracinesca. L'esplosione è stata sentita dai residenti che hanno subito chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Quartu e i vigili del fuoco. L'esplosione ha danneggiato la saracinesca e la porta d'ingresso.

Il titolare non sa spiegarsi le ragioni del gesto: "Abbiamo preso in gestione il bar ad agosto - sottolinea - non so proprio cosa pensare". Questa mattina nuovo sopralluogo di Polizia e pompieri.