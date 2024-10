Questa notte, intorno all'una, un ordigno collocato alla base di un palo della corrente elettrica è stato fatto esplodere da ignoti in via Dante, a Tonara.

A causa della forte deflagrazione sono rimaste danneggiate alcune auto parcheggiate nelle vicinanze, le finestre e le facciate delle abitazioni limitrofe.

Nessuno per fortuna è rimasto ferito. Il boato provocato dall'esplosione ha svegliato in preda all'ansia e alla preoccupazione le persone che abitano nella via Dante e nelle zone vicine. Immediatamente è stato lanciato l'allarme.

Sul posto, oltre i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area, sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Tonara e dell'Aliquota Radiomobile che, guidati dal Capitano Andrea Di Nocera, hanno avviato le indagini.