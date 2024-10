Un fortissimo boato, due bombole di gpl da campeggio sono esplose nella cucina di un appartamento a Quartu, in via Santa Lucia. In quel momento, purtroppo, la deflagrazione, ha coinvolto i proprietari, marito e moglie.

La donna è rimasta ferita alle braccia. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e un’ambulanza del 118: la vittima è stata curata dai soccorritori e accompagnata in ospedale. Le cause sono dovute ad un surriscaldamento delle bombole, posizionate vicino al forno durante la preparazione di alcuni pasti.