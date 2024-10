Attimi di paura a Cagliari in via Salaris, incrocio con via Dante, dove alcuni residenti hanno allertato la polizia per degli spari partiti da un appartamento.

Sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Volante e gli uomini della Mobile che hanno delimitato la zona.

Dai successivi accertamenti è emerso però che non era stato esploso alcun colpo.

Si è trattato invece di petardi che un giovane agli arresti domiciliari ha fatto esplodere.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, è avvenuta una discussione tra il ragazzo e l’anziana madre. Il primo avrebbe minacciato la donna e poi ha fatto esplodere alcuni petardi.

Il giovane è stato portato in Questura per accertamenti.