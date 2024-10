Grave incidente sul lavoro in località "Garralé" , nel comune di Sorgono. Una squadra dei Vigili del Fuoco della locale sede distaccata, è intervenuta intorno alle 9.15 per liberare un uomo dalla pressa di un muletto idraulico.

La persona coinvolta, un uomo del posto di 50 anni, mentre era intento ad effettuare alcuni lavori di manutenzione al mezzo meccanico, per cause in corso di accertamento, è rimasto schiacciato in alcune parti del corpo dal carrello elevatore del mezzo meccanico.

Prontamente intervenuta la squadra dei vigili, ha provveduto a liberare la persona coinvolta con una delicata operazione di svicolo. La persona coinvolta, ha riportato lesioni ad una gamba e ad un braccio ed è stato poi soccorso, per la necessaria assistenza sanitaria, dal personale del 118 intervenuto sul posto congiuntamente ai Carabinieri di Sorgono.