Misure preventive e precauzionali durante le celebrazioni. Mercoledi delle Ceneri: saranno poggiate sul capo senza che le dita tocchino la testa.

“In via preventiva e precauzionale anche nella nostra parrocchia S.Sofia, da questa domenica 23 febbraio 2020 sino a nuova disposizione – fa sapere don Ignazio Serra - ci asterremo dallo scambio della pace (basterà un inchino); dalla comunione in bocca (sarà posata sulla mano) e verrà ritirata l'acqua benedetta dalle acquasantiere”.

Il parroco è perentorio e, così come stanno facendo altre diocesi della Penisola, ha adottato i provvedimenti del caso: i cartelli sono stati appesi all’interno della chiesa e nel portone esterno in legno e anche sulla pagina Fb della parrocchia è stato creato un post per informare la popolazione.