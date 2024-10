Provvidenziale intervento questa mattina dei vigilantes in servizio alla Corte del Sole, a Sestu. Un’auto parcheggiata nelle aree di sosta ha preso improvvisamente fuoco dal vano motore e ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati proprio gli addetti alla sicurezza del centro commerciale: manichette antincendio e estintori alla mano in pochi minuti hanno evitato il peggio.

Il rischio è che le fiamme si propagassero sugli altri veicoli vicini: è stata allertata anche la centrale operativa dei Vigili del Fuoco, come confermato dagli stessi operatori in servizio, ma le squadre hanno fatto marcia indietro perché fortunatamente il principio di incendio era stato già spento. Sulle cause non ci dovrebbero essere dubbi, un corto circuito pare abbia innescato le prime scintille, da lì poi le fiamme che stavano per distruggere il mezzo.