Paura questa mattina per un incendio su alcuni quadri elettrici. I Vigili del Fuoco di Cagliari, con la 9A distaccamento di Mandas, sono intervenuti questa mattina a Mandas presso i locali del Comune per lo spegnimento di un rogo su alcuni quadri elettrici alimentati da l’impianto fotovoltaico.

La squadra del 115, all’arrivo sul posto, ha provveduto all’immediata estinzione con l’ausilio di vari estintori, e messo in sicurezza l’impianto è la zona circostante, le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento: quasi certamente si è trattato di un corto circuito.