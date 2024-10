Una coppia è stata aggredita e rapinata la notte scorsa in una casa di campagna, in località La Rucchitta, non distane dall'aeroporto di Alghero.

Ad avere la peggio è stato l'uomo, che è stato portato in ospedale per accertamenti. L'allarme è scattato in ritardo, perché i rapinatori hanno distrutto il telefono cellulare della coppia, come hanno riferito le stesse vittime ai carabinieri.

Sul posto i militari di Alghero che hanno avviato le indagini per risalire agli autori della rapina. Il bottino ammonterebbe a circa 200 euro.

Nella stessa zona si era verificato un episodio analogo, l'anno scorso. Allora le vittime furono due coniugi anziani, con il padrone di casa che venne pestato dai rapinatori.