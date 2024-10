Erano da poco trascorse le 3 della notte quando a Villacidro, in un condominio di proprietà dell’ente Area in via Guido Rossa, è divampato un incendio che dal vano scala del terzo piano si è esteso all’interno di un appartamento occupato da una 31enne.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri dell’equipaggio Norm-aliquota radiomobile e della stazione di Pabillonis che evacuato lo stabile e hanno cercato di contenere le fiamme attraverso l’utilizzo degli estintori in dotazioni ai veicoli di servizio.

Momenti di paura di sono vissuti quando due condomini sono rimasti bloccati a causa del fumo nel loro appartamento sito all’ultimo piano dello stabile. Grazie all’intervento dei Vigili del fuoco di Sanluri è stato possibile evitare che la situazione degenerasse.

Le due persone, infatti, sono state soccorse e visitate dall’unita del 118 intervenuta sul posto.

Non si esclude l’origine dolosa del gesto. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della stazione di Villacidro e del Norm della compagnia.