Non e' esploso l'ordigno, probabilmente per un difetto alla miccia, trovato ieri mattina a Torpe', nel Nuorese, davanti alla sede in cui il Comune allestisce i seggi per le elezioni, incluse quelle di domenica prossima per scegliere il nuovo presidente della Regione e rinnovare il Consiglio regionale.

Sui muri del locale, il centro ricreativo di 'Biddanoa', tracciate con vernice spray nera, sono state trovate le scritte 'No al voto' e 'No voto per i pastori'. La bomba, piazzata sulla finestra, era ad alto potenziale a avrebbe potuto devastare l'edificio.

L'episodio, su cui indaga il commissariato di polizia di Siniscola, arriva dopo due settimane ad alta tensione per il dilagare della protesta dei pastori sardi che rivendicano un equo prezzo del latte.

Domani al Mipaaf e' in programma il tavolo della filiera convocato dal ministro Gian Marco Centinaio per tentare di chiudere l'accordo sul prezzo da corrispondere agli allevatori.