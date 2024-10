Intervento in corso per un vasto incendio di un'appartamento al terzo piano di una palazzina nel quartiere di "Su Planu".



Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa del 115, le squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenute nel tardo pomeriggio, in via Pietro Metastasio nel quartiere di "Su Planu" in territorio del comune di Selargius per un incendio appartamento che si è sviluppato al terzo piano di una palazzina, le fiamme si sono propagate dal salotto coinvolgendo gli altri ambienti dell'abitazione.



I Vigili del Fuoco stanno operando per spegnere e le fiamme, contenere il rogo e limitare i danni agli altri appartamenti del condominio, evacuati per sicurezza.



Sono rimaste coinvolte per intossicazione a causa del fumo, una decina di persone, l'inquilina proprietaria dell'appartamento coinvolto in primis è rimasta ferita da ustioni e intossicata, soccorsa dagli operatori del 115, affidata e trasportata d'urgenza in ospedale dagli operatori sanitari inviati dal 118 intervenuti con varie ambulanze.



I Vigili del Fuoco stanno operando con varie squadre e automezzi invitati dalla sede centrale del Comando di viale Marconi e dalla sede del distaccamento cittadino portuale di Cagliari, con varie autobotti, un'autoscala un autofurgone per gli autorespiratori.



Sul posto è intervenuto anche il Funzionario tecnico di guardia del Comando e il capo turno provinciale per il coordinamento del personale nelle operazioni di soccorso, per le verifiche tecniche della struttura.



Al termine delle operazioni di soccorso, spegnimento, e di messa in sicurezza i Vigili del Fuoco avverranno gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.



Sul posto sono presenti anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Stato per le operazioni di ordine pubblico e per gli accertamenti di loro competenza.

Intervento in corso.