Dramma in centro a Quartu Sant'Elena questa mattina.

Secondo quanto ricostruito, un uomo si è gettato dalla finestra della sua camera da letto, al quarto piano di una palazzina in via Marconi, atterrando a pochi centimetri da una donna che stava transitando per strada con il figlioletto di 6 mesi nel passeggino.

La vittima, un 56enne, soffriva di crisi depressive. La madre, una 35enne, è stata trasportata al Policlinico per accertamenti mentre il bimbo è rimasto illeso e in buone condizioni. Sul posto le ambulanze e le forze dell’ordine.