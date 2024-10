Una forte esplosione è stata sentita nella notte ad Olbia intorno alle 2.00.

Gli agenti del commissariato accorsi, assieme ai vigili del fuoco in via Nervi, in cui più forte è stato sentito il boato, hanno trovato un contenitore di latta esploso lungo la sponda di uno dei canali.

La polizia, coordinata dal vicequestore Fernando Spinicci e coadiuvata dai colleghi della scientifica, sta indagando in tutte le direzioni.

A preoccupare è la coincidenza del luogo del ritrovamento del contenitore esploso con quello dove ieri si è svolto il sopralluogo dei tecnici incaricati dalla Regione per la realizzazione del piano Mancini, il progetto di salvaguardia idrogeologica che prevede i contestati espropri di circa 45 ettari di terreni privati.

L'esplosione è stata molto potente ed è stata percepita distintamente anche in quartieri molto lontani dalla zona.