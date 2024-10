Momenti di paura oggi a Elmas, dove un uomo di 56 anni, a quanto pare affetto da problemi psichici, ha minacciato di suicidarsi facendo esplodere una bombola di gas.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco ed il 118. I militari hanno fatto evacuare la palazzina in via precauzionale, facendo uscire le cinque famiglie che si trovavano all'interno.

L'aerea è stata transennata per non far avvicinare nessuno. Dopo una lunga mediazione, le forze dell'ordine sono riuscite ad entrare in casa e convincere l'uomo a desistere. Il 56enne è stato poi affidato ai medici del 118.