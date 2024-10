Momenti di paura a Dolianova per un incendio scoppiato in un'abitazione. Quattro persone sono state visitate dai medici del 118 per un principio di intossicazione ma non sono state ricoverate.

Il rogo è divampato poco prima delle 12 in un'abitazione in via Pascoli.

Le fiamme, secondo i primi accertamenti, sarebbero state innescate dal malfunzionamento di una cucina. In breve tempo alcuni arredi hanno preso fuoco e la casa si è riempita di fumo, la proprietaria e tre vicini hanno cercato di domare le fiamme ma inutilmente.

Sul posto sono subito arrivate tre squadre dei Vigili del fuoco che in un'ora hanno domato il rogo e messo in sicurezza l'appartamento. Le fiamme hanno danneggiato gli arredi della cucina. Annerite le pareti della casa.