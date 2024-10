Intervento della motovedetta dell’Esercito per soccorrere due diportisti in difficoltà al largo di Porto Zafferano. Questa mattina, durante l’attività di pattugliamento nel tratto di mare antistante l’area addestrativa di Capo Teulada, nell’ambito della propria attività istituzionale la motovedetta dell’Esercito di stanza al Primo Reggimento Corazzato, è stata allertata per intervenire su una avaria accorsa a una moto d'acqua a circa 1 miglio di distanza da Porto Zafferano.

Giunti tempestivamente sul posto, l’equipaggio della motovedetta dell’Esercito ha provveduto a soccorrere i diportisti in difficoltà aiutandoli a salire a bordo della motovedetta. Dopo essersi sincerati delle buone condizioni fisiche dei naufraghi, due adulti di nazionalità italiana, ha recuperato il natante in avaria, quasi totalmente immerso, trainandolo fino al porto turistico di Porto Teulada.

Il comandante della motovedetta dell’Esercito, giunto nel porticciolo di Teulada dopo aver messo in sicurezza l’imbarcazione, al fine di consentire le operazioni di sbarco a terra, ha sbarcato il personale soccorso in buone condizioni di salute. Al termine del soccorso la motovedetta ha ripreso la propria attività di controllo, delle acque prospicienti l’area addestrativa di Capo Teulada.