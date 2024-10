Giornata di paura, in Sardegna, in seguito ai disagi causati dall'ondata di maltempo che da giorni spazza l'Isola.

Un dipendente dell'aeroporto di Olbia è stato investito dall'onda d'urto di un fulmine caduto nei pressi dello scalo gallurese. L'uomo è sotto shock in osservazione in ospedale ma le sue condizioni non preoccuperebbero i medici. Alcuni voli in arrivo e in partenza hanno subito leggeri ritardi, ma si è garantita l'operatività dell'aeroporto.

Alcune zone del paese di Barumini, nella Marmilla, sono state allagate dall'acqua piovana con conseguenti disagi per i cittadini. Una cinquantina di turisti, inoltre, sono rimasti bloccati presso il sito archeologico di Barumini a causa della forte pioggia e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sanluri e i vigili del fuoco.

A Terralba, nella borgata di Tanca Marchesa, un fulmine ha colpito un fienile scatenando un incendio che ha gravemente danneggiato la struttura. Nel rogo sono andate in fumo oltre 100 presse di fieno. Sul posto sono intervenute diverse squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Oristano.

A Marrubiu le raffiche di vento hanno abbattuto un albero e un palo della luce si è allagata la zona sportiva del paese.

Nel Sulcis Iglesiente, la circolazione ferroviaria è stata sospesa nel primo pomeriggio fra Decimomannu e Carbonia e fra Decimomannu e Iglesias a causa di danni riportati dagli apparati di segnalamento semaforico del passaggio a livello di Villamassargia.

Ad Assemini, inoltre, la polizia è intervenuta per recuperare due persone rimaste bloccate nel sottopassaggio di via Roma.

Il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sardegna, nel frattempo, ha diramato un nuovo Avviso di Allerta per Rischio Idrogeologico e Idraulico valido dalle 9 alle 18 di domani, venerdì 24 agosto.