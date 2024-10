Il ricordo di Paolo Pillonca è ancora vivo nel cuore nella mente dei sardi. Ormai è un anno che il grande studioso di cultura e lingua ci ha lasciato, ma tanti paesi della sua amata Sardegna lo ricordano con eventi e convegni per non far dimenticare tutto ciò di buono che ha lasciato.

Uno di questi è Atzara dove, grazie all’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Alessandro Corona con il contributo della Fondazione di Sardegna e in collaborazione di Piero Marras e della Casa Editrice Domus de Janas, ha pormosso l’evento “Pàulu ses tue”, in programma venerdì 21 giugno.

Si partirà alle 17.30, al museo del vino di Atzara con al presentazione del libro “O bella musa ove sei tu?”, il libro-testamento di Tziu Pàulu. Dopo i saluti istituzionali del primo cittadino, di Piero Marras e Antonello Cabras, prenderanno la parola i relatori Lucia Cossu, Anna Cristina Serra, Giuseppe Corongiu, Giuseppe Molinu e Domenico Ruiu.

Alle 22.00, in piazza San Giorgio, spazio al concerto di Piero Marras che canta Paolo Pillonca. Alla manifestazione non mancheranno gli interventi di alcuni suoi carissimi amici, come Tonino Oppes, Giacomo Mameli, Bachisio Bandinu, Anthony Muroni e Franco Siddi. Un legame tra il grande studioso e il Comune del Mandrolisai sancito nel 2007 con il conferimento della cittadinanza onoraria.