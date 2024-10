A Ghilarza un allevatore di 52 anni ha cercato di mettere in salvo il suo bestiame mentre si trovava in un terreno di Paulilatino dove da poco erano divampate le fiamme. L’uomo, nel disperato tentativo, è rimasto gravemente ustionato. Una volta lanciato l’allarme è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale, ma viste le sue condizioni è stato poi trasferito in elicottero al Centro ustionati di Sassari.

Le sue condizioni sono gravissime, ma l’allevatore non sarebbe in pericolo di vita.

Intanto, continua il lavoro degli uomini dei vigili del fuoco, del Corpo forestale e dell’Ente foreste per domare i roghi divampati nel territorio tra Paulilatino e Ghilarza. Due volontari risultano dispersi, per loro sono scattate le ricerche. Alcune abitazioni sono state evacuate, così come diverse aziende agricole.

“Un vero e proprio incubo. E’ stato bruciato tutto, che desolazione”. Queste le parole di rabbia degli abitanti di Paulilatino.