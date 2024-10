''Stiamo valutando il taglio delle accise che non è differibile a mio avviso. Così come bisogna valutare altre tipologie di Interventi non solo a livello nazionale ma anche europeo'".

Lo ha detto il ministro Patuanelli intervenuti al convegno di Afidop contro il Nutriscore. Il decreto per ridurre il prezzo dei carburanti ha detto il ministro "sarà pronto sicuramente questa settimana. Il tema è riuscire a capire come reperire le risorse necessarie per un intervento che sia percepibile da imprese e cittadini".

Non bastano le dichiarazioni del ministro Patuanelli sulla valutazione di un possibile taglio delle accise e del decreto taglia carburante in settimana: gli autotrasportatori sardi rimangono sul piede di guerra.

"Sino a quando non vedremo cambiare il prezzo del gasolio sulla colonnina - ha detto Daniele Fanni, uno dei referenti della protesta davanti a porti e zone industriali - noi andremo avanti con i presidi a oltranza".

Stesso effetto per quanto detto dalla viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova: "Vogliamo risposte concrete", rispondono gli autotrasportatori.