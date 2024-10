Il premier Matteo Renzi firmerà stamani in prefettura con il sindaco di Cagliari e della Città metropolitana Massimo Zedda il Patto per Cagliari, che vale 168 milioni.

Risorse che saranno ripartite fra quattro aree di intervento: 60 milioni circa per i trasporti (metro leggera di superficie e collegamenti con l'hinterland), 20 per ambiente, territorio e riassetto idrogeologico, 50 circa per interventi di manutenzione di scuole e impianti scolastici.

La restante parte per sviluppare le attività produttive. Subito dopo il premier partirà per Sassari.

Prima tappa a Codrongianus dove alle 11 inaugurerà il nuovo polo tecnologico di Terna, il più avanzato d'Europa. Alle 13.30 a Sassari, al Teatro Verdi, comizio con i sostenitori del Sì al referendum e alle 15.30 incontro con una delegazione dell'Anci Sardegna.