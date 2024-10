"Apprendiamo con stupore la presa di posizione che arriva dalle associazioni degli Enti locali a proposito del Patto di stabilità. L'andamento della riunione di stamattina in Consiglio regionale, con l'impegno reciproco di proseguire il confronto nella Conferenza permanente Regione-Enti locali, faceva emergere la volontà della ricerca di un risultato comune basato sul dialogo''.

Lo afferma il presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru, in merito alla reazione dei sindaci e delle associazioni degli enti locali dopo l'incontro di stamani con lo stesso presidente sulla rimodulazione del patto di stabilità e sul ripristino immediato del Fondo Unico per 55 milioni.

I sindaci, con una nota congiunta dell'Anci Sardegna e delle associazioni degli enti locali, al termine dell'incontro hanno detto che ''le associazioni unitamente concordano sull'insoddisfacente risposta da parte del presidente della Giunta Regionale sulle questioni poste e sulle drammatiche problematiche dei Comuni ben evidenziate negli interventi dei Sindaci, ed esprimono forte preoccupazione per l'assenza di risposte certe e per gli effetti derivanti dalla posizione assunta dalla Giunta Regionale''. '

'Siamo consapevoli delle profonde difficoltà in cui versano le amministrazioni locali - spiega Pigliaru - Per questo ci siamo impegnati sia ad ottenere quanto prima una maggiore flessibilità del Patto di stabilità, sia a valutare interventi d'emergenza a favore dei Comuni. Per quanto ci riguarda, siamo convinti che nei prossimi appuntamenti - conclude il presidente della Regione - si potrà riprendere un confronto costruttivo e sereno, tanto più necessario in quanto l'unità di azione tra Regione ed Enti locali costituisce un oggettivo rafforzamento nella trattativa che stiamo conducendo con lo Stato".