Nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari sono intervenuti a Pattada dove due uomini asserragliati nella loro casa in pieno centro storico, in evidente stato di ubriachezza, hanno esploso alcuni colpi di fucile dalla finestra dell’abitazione verso la strada.

I due fratelli, operai di 43 e 38 anni, si sarebbero rifiutati di aprire la porta di casa ai vicini che non li vedevano uscire di casa dal giorno prima, e, in evidente stato confusionale, con il proprio fucile da caccia legalmente detenuto, hanno esploso almeno tre colpi di fucile verso la strada, colpendo cancello e montante portone dell’abitazione vicina.

Fortunatamente in quel momento nella strada non c'era nessuna persona.

I cittadini, allarmati dall’esplosione, hanno chiesto l’intervento dei Carabinieri che cinturavano la zona allontanando i passanti e con una rapida ed accorta opera di convincimento si facevano aprire la porta e consegnare le armi (tre fucili da caccia e ampio munizionamento).

I due sono stati denunciati in stato di libertà per danneggiamento ed esplosioni pericolose nonché per omessa custodia di armi.